Стало известно об очередных взрывах в Одессе Депутат Рады Гончаренко: в Одессе прогремели взрывы

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/globallookpress.com

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. При этом подробностей произошедшего он не привел.

В Одессе также взрывы, — написал Гончаренко.

Тем временем, в Киевской области в результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры. Столичные власти призывают жителей срочно перейти в укрытия. В городе по прежнему работает воздушная тревога.

Утром 17 октября в администрации Киевской области сообщили об объявлении воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в Шевченковском районе города произошел взрыв. Через несколько минут он сообщил еще о еще одном ударе. Глава города добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным Readovka, удар мог быть нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.