Стало известно о взрывах в Краматорске и Славянске

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале о взрывах в Краматорске и Славянске. Как пишут украинские СМИ, в городах работает ПВО. Минобороны РФ о боевых действиях на данном направлении сегодня не сообщало.

В Краматорске и Славянске взрывы, — написал Шарий.

Также воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что по региону наносятся удары. В офисе президента Украины подтвердили ракетный удар по Харькову.

Воздушную тревогу до этого объявляли на всей территории страны 27 декабря.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях.