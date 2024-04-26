Стало известно о взрывах в Харькове Глава пригорода Харькова сообщил о взрывах в городе

Глава администрации города Дергачи Вячеслав Задоренко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в городе близ Харькова. Он также предупредил о возможной угрозе применения кассетно-бомбардировочных вооружений и призвал жителей пребывать в укрытиях. Кроме того, ряд СМИ сообщили о взрывах на севере Харькова.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что с февраля 2022 года из Харькова уехало около 40% населения. По его словам, до начала СВО в городе проживало около двух млн человек.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что что город на северо-востоке Украины больше не способен самостоятельно генерировать электричество. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

Кроме того, ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по Харькову. Он заявил о повреждении общежития, где находились украинские военные. Минобороны России не комментировало данную информацию. Он также сообщил о попадании в здание, которое украинские военные использовали для ротации своих сил в поселке Боровая в Харьковской области.