Стало известно о возвращении на Украину более сотни тел погибших бойцов ВСУ Украина сообщила о возвращении 140 тел погибших бойцов ВСУ

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев вернул тела 140 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там уточнили, что бойцы погибли на Луганском, Сумском, Запорожском и Херсонском направлениях. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев 12 апреля сообщил, что Россия передала Украине тела 23 погибших военнослужащих ВСУ. В координационном штабе Украины тогда сообщили, что украинская сторона вернула тела 99 погибших бойцов.

Между тем, колумбийские семьи, чьи близкие отправились воевать на стороне Вооруженных сил Украины, не могут вернуть их тела. Как рассказали родственники одного из погибших, они пытаются узнать, как вернуть его тело на родину с помощью социальных сетей.

Правительство Украины активно пытается вербовать наемников в Южной Корее. О наборе сотрудников в одну украинскую боевую группу, «специалистам» должно быть от 20 до 35 лет. Кроме того, от них требуется минимальная физическая форма и «общая адекватность». Согласно публикации, «профессиональная подготовка», под которой подразумеваются навыки боевого медика, инженера, оператора беспилотников или снайпера, является необязательной.