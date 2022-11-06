Рогов сообщил о желании Киева внести главу «Мотор Сич» в список для обмена Рогов: Киев намерен внести арестованного главу «Мотор сич» Богуслаева в список для обмена

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Вячеслав Богуслаев (справа)

Киев хочет включить арестованного президента предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские власти уже определили ответственного за этот обмен — советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом, — сказал Рогов.

Он также предположил, что Киев изучал возможность обмена бизнесмена еще до его ареста.

О задержании Богуслаева стало известно в конце октября. Украинские СМИ сообщали, что бизнесмена подозревают в госизмене. Позже Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных переговоров главы «Мотор Сич» с высокопоставленным лицом из РФ. Из записи следовало, что человек, похожий на Богуслаева, незадолго до начала специальной военной операции на Украине и какое-то время после ввода войск вел переговоры с российской стороной о поставке двигателей для военных вертолетов.

Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что Киев пытается оправдать арест главы «Мотор Сич» «формированием обменного фонда», но на самом деле, по словам дипломата, топ-менеджер мешал «откровенному разграблению» одного из последних на Украине успешных предприятий.