Стало известно о возможной смене премьер-министра Украины «Страна.ua»: Ермак может стать новым премьером Украины

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Пост премьер-министра Украины может занять руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает издание «Страна.ua». На данный момент ведется подготовка кандидата к назначению на новую должность, уточняют журналисты.

Перестановка в руководстве страны является одним из главных слухов, который курсирует последние недели в политических кругах, пишет СМИ. Ермак на должности премьер-министра должен стать гарантом того, что вопросы о легитимности Зеленского после истечения срока его полномочий будут исключены, считают авторы статьи. На данный момент официальных подтверждений слуха среди украинских властей нет.

Ранее Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначен Юрий Содоль, соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Кроме того, Игорь Плахута назначен командиром территориальной обороны украинских войск.

Как считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, кадровые перестановки в руководстве ВСУ объясняются тем, что Зеленский вновь хочет наступать. По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».