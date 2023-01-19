Стало известно о возможной отставке замглавы офиса Зеленского Депутат Гончаренко сообщил о возможной отставке замглавы офиса Зеленского

Фото: president.gov.ua

Кирилл Тимошенко

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что обладает сведениям о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко. По его словам, это также касается еще одного заместителя председателя ОП.

Мои источники сообщают, что Кирилл Тимошенко будет уволен с должности заместителя председателя ОП, — сообщил Гончаренко.

Telegram-канал Klymenko Time также сообщает, что Тимошенко могут снять с должности. По информации издания, увольнение грозит нескольким главам облгосадминистраций, связанных с заместителем руководителя офиса Зеленского.

Ранее офис Зеленского принял отставку внештатного советника Алексея Арестовича, который подал заявление об уходе с должности «по собственному желанию». Этому предшествовала критика в адрес политика после того, как он признал, что дом в Днепре 14 января был разрушен из-за сбитой украинской ПВО ракеты.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил о том, что Арестовича, вероятно, вынудили уйти в отставку. По его словам, киевские власти убеждены в том, что советник офиса президента Украины не справляется с антироссийской пропагандой.

В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал заниматься внутренними делами.