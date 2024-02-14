Стало известно о внезапном интересе украинских военных к политике США WSJ: ВСУ вынуждены следить за политикой США из-за проблем с финансированием

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены следить за политикой США из-за угрозы прекращения поставок военной помощи, пишут обозреватели The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты издания поговорили с украинскими военными, которые признали, что ситуация на фронте напрямую зависит от Вашингтона. Авторы публикации отмечают, что у Киева заканчиваются артиллерия и боеприпасы, в то время как в США задерживается принятие законопроекта о дальнейшем финансировании Украины.

Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая. <...> Жизни наших мальчиков зависят от финансирования США, — приводят журналисты слова сержанта ВСУ Александра Кучерявенко.

Заместитель командующего стратегическими коммуникациями Хортицы полковник Сергей Череватый подтвердил, что ВСУ экономят боеприпасы из-за угрозы прекращения финансирования со стороны США. По его словам, украинские военные на каждые пять — семь российских снарядов могут ответить лишь одним.

Издание отмечает, что такая ситуация вынуждает украинских военных пристально следить за американской политикой. Солдаты обеспокоены попытками республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву, говорится в статье.

Ранее сенат США одобрил законопроект о выделении пакета финансовой помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню. Одобрение позволяет продвинуть законопроект в палату представителей для дальнейшего голосования.