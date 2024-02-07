Стало известно о внесении Карлсона в базу «Миротворца» Журналист Карлсон оказался в базе украинского «Миротворца»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон (слева) в Москве

Администрация украинского ресурса «Миротворец» внесла американского журналиста Такера Карлсона в свою базу. Согласно данным, опубликованным на сайте ресурса, Карлсона обвиняют в «покушении на территориальную целостность Украины». Журналист попал в реестр еще в июне 2023 года, однако в Сети обратили на это внимание лишь после его визита в Россию.

В базе данных Карлсон указывается как блогер и консервативный политический обозреватель. Помимо покушения на территориальную целостность и суверенитет Украины, Карлсону также приписывают участие в «актах гуманитарной агрессии» против республики. Кроме того, администрация ресурса считает, что он «манипулирует информацией в ущерб государству». Отдельное внимание уделяется его отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Утверждается, что журналист неоднократно подвергал его критике во время своих выступлений.

Такер Карлсон прибыл в Россию в начале февраля для съемки интервью с президентом Владимиром Путиным. По словам журналиста, Белый дом пытался противодействовать подготовке беседы. По мнению американского телеведущего Алекса Джонса, Карлсон пытается «остановить третью мировую войну», показав американцам альтернативную точку зрения на происходящее в мире.