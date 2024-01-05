Стало известно о тяжелых потерях ВСУ в результате российских атак Asia Times: ВСУ понесли большие потери при безжалостных контратаках ВС РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в результате «безжалостных контратак» российских войск в зоне специальной военной операции, пишет Asia Times. По информации издания, именно из-за этого украинские генералы настаивают на мобилизации 500 тысяч граждан.

В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе, — сказано в материале.

Авторы статьи заявили, что после провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года Киев оказался на «серьезном перепутье». Помимо этого, по их мнению, на Украине растет обеспокоенность по поводу устойчивости поддержки со стороны Запада. Журналисты предположили, что украинский лидер Владимир Зеленский компенсирует ожидаемое сокращение поставок оружия и боеприпасов за счет увеличения численности военных в зоне боевых действий.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что западные элиты с целью сдерживания России тайно разрешили Зеленскому создать на Украине «концентрационный лагерь» для истребления полумиллиона украинцев. По его мнению, только таким образом можно объяснить план Киева по мобилизации.