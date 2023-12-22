Стало известно о трех пострадавших иностранцах при стрельбе в Праге МВД Чехии: трое иностранцев пострадали при стрельбе в Праге

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое иностранцев получили ранения во время стрельбы в Праге, сообщило Министерство внутренних дел Чехии. По его информации, которую передает чешское издание iDnes, двое из них — граждане Объединенных Арабских Эмиратов, еще один приехал из Нидерландов.

Среди пострадавших после нападения боевика на факультет искусств Карлова университета трое иностранцев — один гражданин Нидерландов, двое граждан Объединенных Арабских Эмиратов, — говорится в сообщении.

Нападение в Праге произошло накануне. 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и работникам Карлова университета. По данным полиции, погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим. Премьер-министр Петр Фиала призвал соотечественников почтить память жертв минутой молчания. Он также подчеркнул, что стрельба в университете не связана с терроризмом и организованной преступностью.

Жители Чехии отправляют помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе. За несколько часов после трагедии на счета гуманитарных организаций поступило около 10 млн крон (почти $450 тысяч) пожертвований. Меры поддержки также осуществляются по линии правительства.