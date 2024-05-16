Стало известно о телефонном звонке Зеленского с премьером Польши Зеленский по телефону рассказал премьеру Польши о нехватке ПВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Польши Дональду Туску и рассказал ему о своей поездке в Харьков, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас Украине не хватает систем ПВО.

Провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов, — указал Зеленский.

Также он заявил, что поручил начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности между странами. Зеленский назвал Киев и Варшаву «историческими партнерами» и заявил, что документ должен быть «максимально амбициозным».

Ранее Зеленский в интервью ABC News заявил, что все страны мира виноваты в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи.

По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. При этом ВС России наступают по нескольким направлениям.