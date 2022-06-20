Стало известно о «тайных переговорах» ФРГ и России по Украине FP: Германия ведёт тайные переговоры и готова остановить помощь Украине ради России

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Олаф Шольц

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что Берлин якобы проводит с Москвой «тайные переговоры». Германия выступает против «унижения» России и готова ради этого пренебречь помощью Украине, отмечается в его статье, опубликованной журналом Foreign Policy.

Тот факт, что Берлин наводнён слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило, — подчеркнул автор публикации.

По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц может разделять позицию президента Франции Эммануэля Макрона, что урегулировать конфликт надо дипломатическим путём.

Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерёг Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя, — написал Раф.

Он напомнил, что Германия пока оказывает Украине «незначительную военную помощь».

Ранее стало известно, что 17 июня Олаф Шольц заявил: Германия должна продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что это «абсолютно необходимо». Он также указал, что никто не может диктовать Украине условия мира и пообещал поставить Киеву гаубицы и прочее вооружение.