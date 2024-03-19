Стало известно о тайной работе над присоединением Украины к Евросоюзу Politico: ЕС тайно работает над вступлением Украины из-за протестов фермеров

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Евросоюз тайно работает над вступлением Украины в объединение из-за грядущих выборов в Европарламент и протестов фермеров, сообщает газета Politico. Европейские чиновники полагают, что присоединение Украины к ЕС в том числе потребует больших реформ, которые могут стать причиной внутриполитического напряжения. В связи с этим лидеры стран ЕС на саммите 21–22 марта отказались поднимать вопросы приема Украины в сообщество, уточняет издание.

Согласно информации газеты, европейцы опасаются открытого обсуждения евроинтеграции Молдавии и ряда Балканских стран. В частности, чиновники боятся недовольства фермеров из-за возможного сокращения субсидий и беспошлинного ввоза товаров с Украины.

Чиновники ЕС предпочитают держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западно-балканских стран, особенно учитывая побочные эффекты, которые будут иметь последствия для фермеров, — говорится в сообщении.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года.

В феврале польские фермеры инициировали протесты перед пунктами пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Хребене — Рава-Русская» на границе с Украиной. Они заблокировали движение грузового транспорта. Возле первого КПП протестующие поляки разрешили пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час.