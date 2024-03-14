Стало известно о судьбе мечтавшего станцевать на крыше Кремля бойца ВСУ Мечтавший станцевать на крыше Кремля боец ВСУ Томайчук ликвидирован в зоне СВО

Фото: Социальные сети

Николай Томайчук

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Томайчук, который публично заявлял о том, что мечтает станцевать на крыше Кремля и Мавзолея, был ликвидирован в зоне СВО, сообщил городской совет Каменец-Подольского на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Погибший возглавлял небольшое подразделение, которое воюет на северо-восточном направлении.

Николай Томайчук, позывной Танцор... Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском Мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные ликвидировали в зоне СВО командира отряда ВСУ «Белые демоны» Василия Яремко с позывным Ярый. Подразделение «Белые демоны» входит в состав батальона «Карпатская сечь». Яремко нейтрализовали 25 января во время столкновений у Макеевки в Донецкой Народной Республике.

В начале марта сообщалось, что минимум трое украинских военных из элитного подразделения ВСУ были ликвидированы в результате удара российских войск по городу Глухов в Сумской области. В Сети появились имена погибших, среди которых числятся Сергей Тришкалюк, Илья Пичоха и Назар Соколовский. Все трое военнослужащих были членами Сил специальных операций (ССО) Украины. Это подразделение представляет собой отдельный род войск, бойцы которого обучаются у инструкторов НАТО.