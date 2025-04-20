В центре Берлина произошла стрельба

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В центре Берлина неизвестные открыли стрельбу рядом с отелем Hilton, сообщает газета Bild. Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, один человек получил огнестрельное ранение. Полиция оцепила район и начала розыск двух подозреваемых.

По данным издания, стрельба началась около 05:45 по московскому времени. Пострадавшего госпитализировали, о его состоянии пока не сообщается. Правоохранители пока не раскрывают деталей.

Ранее в Университете Флориды произошла стрельба: погибли два человека и шесть получили ранения. Нападавшим оказался 20-летний студент Феникс Икнер, сын помощника шерифа, использовавший табельное оружие матери. Подозреваемый был ранен полицией при задержании. Мотивы преступления пока не установлены.

До этого в Ленинградской области правоохранители задержали водителя Hyundai, который устроил погоню с полицией на трассе «Нарва». Во время погони 31-летний мужчина отказался подчиниться требованиям правоохранителей, что вынудило сотрудников ГАИ стрелять по колесам автомобиля. В машине также находились две несовершеннолетние девушки. На данный момент на нарушителя составлены административные протоколы.