Стало известно о срыве попытки переброса резервов ВСУ Группировка войск «Запад» сорвала на Купянском направлении попытку ВСУ перебросить резервы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные сорвали попытку украинских военных перебросить резервы на передовую на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» полковник Сергей Зыбинский. По его словам, противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер.

В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки. Потери ВСУ составили до отделения живой силы и БТР M113, — рассказал военный.

Он также добавил, что ударные вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны. О потерях среди украинских бойцов не сообщается.

Ранее Зыбинский рассказал, как истребитель-бомбардировщик Су-34 российской группировки войск «Запад» дважды ударил по силам и средствам подразделений 14-й отдельной мехбригады ВСУ на Купянском направлении. По его словам, атака была проведена около населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

В свою очередь спикер Восточной группировки украинской армии Сергей Череватов отметил, что Вооруженные силы России ведут наступательную операцию к реке Оскол в Харьковской области. По его данным, это делается для обеспечения дополнительной защиты Луганской Народной Республики. Минобороны РФ информацию не комментировало.