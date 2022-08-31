Стали известны сроки референдума в Запорожье Мэр Бердянска Сауленко: референдум в Запорожье пройдет в сентябре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Референдум о статусе Запорожской области пройдет в регионе в сентябре 2022 года, сообщил в беседе с РИА Новости мэр Бердянска Александр Сауленко. Он не уточнил, в какой именно день пройдет голосование и в каком порядке будет производиться. Действующие власти города уже начали подготовку к выборам.

Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу, — заявил Сауленко.

Сегодня же издание The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента) со ссылкой на источник сообщило, что в ближайшее время могут состояться референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках. С большой долей вероятностью территории могут войти в состав России. О сроках проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях у издания информации нет, поскольку на этих территориях продолжаются боевые действия.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Запорожской области, отвечающая за подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России, начала работу. По словам главы комиссии Галины Катющенко, члены избиркома уже распределили обязанности между собой, а также провели первое заседание.