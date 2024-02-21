Стало известно о срочном отъезде Зеленского из Киева после сдачи Авдеевки Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев после отступления ВСУ из Авдеевки

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев на фоне нестабильной политической обстановки, сформировавшейся после отступления ВСУ из Авдеевки и других поражений армии на линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, рейтинги украинского лидера стремительно падают.

Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт <...>, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка, — заявил Меркурис.

Он отметил, что Зеленскому неприятно находиться в столице, так как его популярность резко снизилась из-за поражений ВСУ в Авдеевке и других населенных пунктах. Меркурис добавил, что в Киеве ему приходится сталкиваться со своими политическими оппонентами.

Ранее корреспондент Welt Гуидо Шмидтке заявил, что по всей линии фронта для Украины сформировалась «очень опасная» ситуация. По его словам, российские силы усилили давление, в то время как ВСУ на фоне нехватки боеприпасов и военнослужащих приходится уходить в оборону все глубже.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь отмечал, что ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии. Он подчеркнул, что украинская сторона не может предугадать действия ВС РФ.