Стало известно о создании новой пехотной дивизии на востоке Польши Глава Минобороны Польши сообщил о создании новой пехотной дивизии на востоке страны

Фото: Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша создает новую дивизию пехотных войск на востоке республики, заявил глава Минобороны Мариуш Блащак. Он уточнил, что военное формирование будет создано между 16-й и 18-й механизированными дивизиями, действующими в Мазовецком и Люблинском воеводствах (административная единица Польши). По словам Блащака, новая группировка войск будет ответственна за работу в Подляском воеводстве, передает РИА Новости.

Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов. Дивизия, которая будет прежде всего действовать на территории Подляского воеводства, — заявил Блащак.

По его словам, новая дивизия будет поделена на четыре бригады. В каждой из создадут по четыре батальона. Формирование оснастят американскими тяжелыми танками Abrams и южнокорейскими K-2 Black Panther. Кроме того, в распоряжение бригады передадут разведывательные беспилотники.

Ранее представитель канцелярии президента республики Якуб Кумох заявил, что Польша может передать Киеву лишь небольшое количество немецких танков Leopard. При этом он назвал «абсурдными» заявления о том, что Варшава передаст в распоряжение ВСУ несколько сотен экземпляров бронетехники.