Стало известно о состоянии заболевшего папы римского Служба печати Святого престола: папа римский находится в хорошем состоянии

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Папа римский Франциск

Состояние заболевшего папы римского Франциска оценивается как удовлетворительное, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. По его словам, компьютерная томография не выявила пневмонии. Для эффективности лечения папа римский принимает антибиотики.

Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков, — сказал Бруни.

Чтобы облегчить процесс выздоровления, некоторые мероприятия с участием понтифика были перенесены, уточнил он. При этом было принято решение сохранить ряд из них. Речь идет о мероприятиях, «имеющих институциональный характер».

Утром 26 ноября пресс-служба Ватикана сообщила об отмене всех запланированных на этот день аудиенций из-за «легкого гриппозного состояния» папы римского. Сам понтифик говорил, что у него пневмония. Несмотря на состояние папы римского, воскресная проповедь отменена не была. Он произнес ее из резиденции, а не на балконе Апостольского дворца.