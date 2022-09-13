Стало известно о состоянии ректора Херсонского университета после покушения ВГА региона: Жизни ректора Херсонского госуниверситета Томилиной ничего не угрожает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Жизни ректора Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной, на которую было совершено покушение, ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на сообщение военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. Уточняется, что она получила легкие повреждения и сейчас находится в одном из медучреждений.

Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина, получившая легкие повреждения после вчерашнего покушения, в настоящий момент находится в одной из херсонских больниц. Ее жизни ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

На Томилину было совершено покушение в понедельник 12 сентября. Отмечается, что в подъезде главы учебного заведения сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие осколочные ранения, охранник ее при этом погиб.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в отношении членов ВГА Херсонской области и правительства Крыма. Отмечается, что в их подготовке участвовали представители СБУ. В ведомстве уточнили, что получены сведения о проводившейся иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы их финансирования.