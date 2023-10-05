Стало известно о состоянии госпитализированного лидера «АдГ» Хрупаллы DPA: лидер «АдГ» Хрупалла находится под интенсивным наблюдением медиков

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла в настоящее время находится под интенсивным наблюдением медиков, сообщает агентство DPA. Политик был госпитализирован 4 октября во время предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария). Его состояние оценивается как стабильное, политик доступен речевому контакту.

Господин Хрупалла прошел тщательное обследование в больнице. В сложившихся обстоятельствах его состояние стабильно, предстоящей ночью он будет находиться под наблюдением врачей, — рассказал представитель партии.

По словам однопартийцев, госпитализация сопредседателя «АдГ» последовала после некоего «преступного инцидента». Некоторые соратники Хрупаллы говорили, что на месте происшествия был найден шприц. В свою очередь в полиции сообщили, что медицинская помощь потребовалась политику за кулисами перед началом выступления, после чего он был госпитализирован. Никаких явных травм на нем не наблюдалось.

В настоящее время криминальная полиция Ингольштадта проводит дополнительное расследование. Правоохранители хотят выяснить, могут ли быть причастны к произошедшему третьи лица. По имеющейся информации, пока доказательств нападения на Хрупаллу нет.

Представитель штаба «АдГ» также не обнародовал никакой информации о том, что именно могло произойти на митинге, заявив при этом, что полицейские расследуют факт причинения тяжких телесных повреждений. По словам представителя фракции «АдГ» в баварском ландтаге, инцидент произошел в толпе незадолго до выступления Хрупаллы.

Ранее один из полицейских рассказал, что политик сделал несколько селфи, после чего потерял сознание и упал. Страж порядка добавил, что кроме этого об инциденте он больше ничего не знает.

Выборы в ландтаг Баварии намечены на 8 октября. По данным опросов, «Альтернатива для Германии» может занять второе место. «АдГ» продвигает идеи немецкого национализма, правого популизма, евроскептицизма, национального и социального консерватизма. Партия также выступает против ислама, коммунизма, феминизма и иммиграции. В силу своей ориентации на традиционные ценности представители «АдГ» симпатизируют курсу российского президента Владимира Путина.