Стало известно о состоянии Фицо по пути в больницу Раненый премьер Словакии Фицо был в сознании по пути в больницу

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, раненный во время стрельбы после выездного заседания правительства, был в сознании, когда его доставили в больницу, пишет Reuters со ссылкой на представителя медучреждения. Уточняется, что его жизненные функции стабилизированы.

В данный момент Фицо находится в больнице в Банска-Бистрице. Отмечается, что решение доставить его туда было принято, поскольку дорога до Братиславы заняла бы слишком много времени. Перевозку раненого премьера осуществили вертолетом. Состояние Фицо оценивается как опасное для жизни.