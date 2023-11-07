Стало известно о состоянии детей погибшего помощника Залужного УНН: сын погибшего помощника Залужного находится в тяжелом состоянии

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Геннадий Частяков

Дети помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, погибшего в результате разрыва гранаты, остаются в больнице, сообщило украинское агентство УНН. По его данным, сын чиновника находится в тяжелом состоянии, жизни дочери ничто не угрожает.

Дочь находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое — сегодня ему провели операцию, — сообщило агентство.

Помощник главкома ВСУ погиб в свой день рождения, раскрыв один из подарков. Издание «Украинская правда» сообщало, что Частяков принес домой пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат, при его открытии произошел взрыв.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что гранату помощнику Залужного подарил коллега. Украинский сайт «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщил, что роковой подарок Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А. В. По информации издания, об этом правоохранительным органам рассказала жена погибшего.

В МВД Украины сообщали, что в результате взрыва пострадал 13-летний сын Частякова. По данному акту возбуждено уголовное дело.