Стало известно о сопровождении ВМС Британии российских кораблей МО Британии: ВМС за два года сопроводили более 100 военных кораблей России

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Миноносец HMS Defender

Военно-морской флот Британии в 2021-2022 годах сопроводил более 100 российских военных кораблей неподалеку от побережья королевства, рассказала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди с письме в парламент, сообщает Mirror. В этот же период в британских водах были обнаружены и отслежены несколько российских подлодок.

В 2021 году Королевский флот сопроводил 66 российских военных кораблей через воды Великобритании. В 2022 году был сопровожден 41 такой военный корабль, — цитирует издание письмо чиновника.

В июне ВМС Великобритании рассказали, что британский эскадренный миноносец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, проплывавших вблизи территориальных вод страны. Тогда британские военнослужащие контролировали проход фрегата «Адмирал Григорович» и корветов «Сообразительный» и «Стойкий».

При этом Минобороны РФ много раз подчеркивало, что полеты российских самолетов и дальние походы кораблей соответствуют международным правилам, а границы других государств не нарушаются.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Россия купирует любые попытки Вооруженных сил Украины прорвать морскую блокаду. По его словам, у страны есть возможности заставить суда подчиняться, хотя Украина будет пытаться прорвать российскую морскую блокаду при помощи гражданских судов с флагами иностранных государств.