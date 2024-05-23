Стало известно о сокращении пунктов «формулы мира» Зеленского «Деловая столица»: Зеленский сократил «формулу мира» с десяти до трех пунктов

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Чтобы избежать провала саммита в Швейцарии украинские власти сократили так называемую «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского с 10 до трех пунктов, пишет издание «Деловая столица». В публикации также сказано, что Киев поумерил свои ожидания от встречи.

Изначально украинский президент хотел представить на саммите только свой вариант мирного договора. Однако организаторы форума решили дать всем участникам возможность вносить коррективы в итоговый документ. Так устроители мероприятия надеются «сохранить лицо», чтобы привлечь лидеров стран глобального Юга, без которых саммит не имеет смысла.

Издание утверждает, что украинские власти опасаются принятия малополезного для них документа. Поэтому они решили сократить предложение Зеленского до трех пунктов, которые вызовут у участников саммита наименьшее число вопросов.

Конфликт с РФ завершится за столом переговоров, Киев четко это осознает, заявил ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. По его словам, для этого Владимир Зеленский предложил «формулу мира».

Киев заманивает страны на конференцию в Швейцарии, чтобы они сыграли роль массовки для «семейной фотографии» и поддержали ультиматум, который потом предъявят России, высказал мнение на днях глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества. Он указал, что это не имеет ничего общего с дипломатией.