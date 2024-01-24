Стало известно о снижении запасов газа в хранилищах Европы ТАСС: запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 74%

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 74% из-за похолодания, при этом общий отбор из них с начала отопительного сезона превысил 31 млрд куб. м, сообщает ТАСС. По данным агентства, газ на бирже в Европе торгуется около $300 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2023 года. В свою очередь, российская компания «Газпром» подает газ европейским странам транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа» — 42,4 млн куб. м на 24 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщил представитель «Газпрома».

Как пишет агентство, накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м. Отмечается, что транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы после ЧП на «Северном потоке».

В январе глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн заявил, что существуют риски прекращения поставок российского газа через Украину. По его словам, обе страны находятся в состоянии конфликта, а в 2024 году им предстоит подписание нового контракта. Вместе с тем глава австрийской компании отметил, что организация уже приняла меры, которые призваны защитить страну в случае прекращения поставок.

После этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что в 2024 году велики шансы, что транзит российского газа через Украину полностью прекратится, но не из-за завершения контракта, а из-за давления Вашингтона на Киев. По его мнению, США не нужен российский газ в Европе ни по каким направлениям.