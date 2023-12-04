Стало известно о снижении запасов газа в европейских хранилищах GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 95%

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Объемы запасов в европейских подземных хранилищах газа упали ниже 95% от их суммарной вместимости к началу декабря 2023 года, следует из отчета Gas Infrastructure Europe. Согласно статистической информации аналитиков, в настоящее время также работают с низкой производительностью терминалы для приема сжиженного природного газа.

По данным отчета, в настоящее время уровень запасов составляет 94,39%, что на 10 процентных пунктов больше показателей последних пяти лет. Как подчеркнули аналитики, низкая производительность терминалов не дает возможности сформировать оптимальную подушку безопасности, которая обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона. Несмотря на это, отметили специалисты, пока ситуация с газовой обеспеченностью Европы остается под контролем.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач ранее заявил, что европейские страны не смогут полностью отказаться от российского газа. По его словам, такое решение негативно отразится на социальной сфере, экономическом развитии государств и возможностях бюджета.