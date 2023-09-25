Стало известно о смерти в Италии одного из главарей «Коза Ностра» RaiNews24: один из главарей «Коза Ностра» 62-летний Денаро умер в больнице

Фото: Us Carabinieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маттео Мессина Денаро

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который с января содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер в больнице, сообщает телеканал RaiNews24. По его данным, 62-летний босс «Коза Ностра» пытался победить рак толстой кишки.

Телеканал уточнил, что Денаро 22 сентября впал в кому. Перед смертью его успели посетить мать и другие близкие родственники. Отмечается, что главаря преступной организации собираются похоронить в родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий бесследно исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда же его включили в список десяти наиболее опасных преступников мира. Босс «Коза Ностры» находился в розыске почти 30 лет.

Итальянским судом за кровавые преступления он был дважды приговорен к высшей мере наказания — пожизненному тюремному заключению. Денаро арестовали 16 января в клинике «Маддалена» в Палермо, где он собирался пройти очередной курс химиотерапии.

Ранее было опубликовано видео из квартиры только что задержанного Маттео Мессина Денаро. На кадрах, видны постер из «Крестного отца», портрет Джокера и плюшевый лев. В операции по задержанию мафиози принимали участие несколько десятков карабинеров, однако на видео попали лишь нескольких силовиков.