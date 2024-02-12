Стало известно о слежке спецслужб за экс-премьером Польши RMF FM: спецслужбы Польши следили за экс-премьером Моравецким

Фото: Andrzej Jackowski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Спецслужбы Польши следили и прослушивали Матеуша Моравецкого, ранее занимавшего пост премьера республики, передает местная радиостанция RMF FM. Для контроля за его деятельностью использовалось израильское ПО Pegasus.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков «Права и справедливости», за которыми следили спецслужбы, — утверждает радиостанция.

RMF FM также отмечает, что вопрос слежки за Моравецким был поднят на одном из заседаний руководства страны, состоявшемся на прошлой неделе. Внимание спецслужб привлекла недвижимость политика, а также его контакты с Агентством по материальным резервам в период пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, экс-глава правительства часто фигурировал в других делах, где речь шла о слежке за другими людьми.

Речь шла не о процессуальных действиях в рамках расследований, а о сборе информации, которая продолжалась не менее полутора лет, — добавляется в сообщении радиостанции.

Ранее сообщалось, что в Польше наблюдается кризис и регулярно проходят акции протестов. Общепольский протест фермеров стартовал в минувшую пятницу, 9 февраля. Участники протестных акций требуют от Варшавы полностью запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Кроме того, они призывают отменить все льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины.