Стало известно о сети подземных и замаскированных заводов на Украине El Mundo: на Украине построили сеть подземных заводов

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине была построена целая сеть скрытых заводов, сообщила испанская газета El Mundo. По информации издания, часть из них была сооружена под землей. Некоторые предприятия при этом дублируются на поверхности.

Некоторые из которых находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы, — говорится в публикации.

Издание уточнило, что эту инициативу реализовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Местонахождение всех подземных предприятий держится в строжайшем секрете. По информации газеты, эти заводы позволяют Украине наращивать объемы производства.

Ранее украинское издание «Следствие Инфо» сообщило о массовых поставках в Россию спутниковых систем из Закарпатской области. По информации журналистов, оборудование из Ужгорода применяется в рамках спецоперации ВС РФ. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Издание утверждает, что в 2023 году в Россию ввезли около 22 тысяч систем Gilat SkyEdge на сумму около $5 млн. Они производятся на заводе американской компании Jabil Circuit в Ужгороде для израильской корпорации Gilat Satellite Networks.