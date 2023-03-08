Стало известно о росте счетов в Европе из-за сокращения РФ поставок газа Урсула фон дер Ляйен: счета европейцев за газ и электричество выросли в 2022 году на 300%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о росте счетов в Европе прошлым летом из-за сокращения Россией поставок газа. По ее словам, счета европейцев за газ и электричество выросли на 300%, сообщает ТАСС.

Россия за 8 месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%, — отметила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Канады, также рассказала, что Москва действиями вокруг поставок газа шантажировала Европу. Однако руководству ЕС удалось «заменить российский газ», добавила она, рассказав про импорт от надежных поставщиков. По мнению главы ЕК, Канада в этом сыграла ключевую роль, поскольку увеличила экспорт сжиженного природного газа. В пользу ЕС, считает фон дер Ляйен, также сыграло умение европейцев «сократить потребление энергии на 20%».

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций против России содержит торговые ограничения на сумму в €11 млрд. Кроме того, предлагается запретить поставки в РФ электроники для производства дронов и вертолетов. Евросоюз также намерен ввести экспортный контроль в отношении иранских предприятий.