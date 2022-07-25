Стало известно о российском продвижении к Славянску силами артиллерии «Русская весна»: продвижение к Славянску обеспечивает артиллерия группировки «Отважные»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продвижение в ходе спецоперации союзных войск к Славянску Донецкой Народной Республики (ДНР) обеспечивает артиллерия и авиация российской группировки «О» («Отважные»). Она использует тактику «огневого вала», сообщает «Русская весна».

Издание отмечает, что артиллеристы группировки доказывают эффективность своей тактики, которая предполагает массированные удары по опорным пунктам противника.

Военные группировки «Отважные» прежде взяли в плен под Северском в ДНР большую группу военнослужащих Украины.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России рассказало о готовящейся Киевом провокации в Славянске. На брифинге представитель ведомства Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные планируют взорвать емкости с гексаном объемом более 120 тонн на местном масложировом комбинате.