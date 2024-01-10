Стало известно о резком росте числа тяжелораненых солдат ВСУ ABC News: число тяжелораненых военных ВСУ увеличилось на 30%

Фото: US Army

Число получивших тяжелые ранения солдат Вооруженных сил Украины выросло на 30% в течение последних нескольких недель, передает ABC News со ссылкой на главврача больницы Днепра. По его словам, медики каждый день принимают от 40 до 100 украинских бойцов.

Доктор Сергей Рыженко рассказал <...>, что больница имени Мечникова в Днепре, в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в сутки, — сказано в публикации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что за 2023 год украинские войска потеряли более 215 тысяч человек. По его словам, группировки ВС РФ продолжают снижать боевой потенциал ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу противника в зоне специальной военной операции. Шойгу также отметил, что Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщил, что с начала конфликта ВСУ потеряли 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Он уверен, что украинские власти должны раскрыть населению приведенные им данные, чтобы снять все вопросы о необходимости мобилизовать полмиллиона человек.