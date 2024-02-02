Стало известно о резком падении поступлений газа в Европу Поступления СПГ в Европу упали до минимального значения в 10,65 млрд кубометров

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Поступления сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в январе достигли минимальных значений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает ТАСС. Последний раз подобное падение наблюдалось в октябре 2023 года.

Так, по итогам января поступления СПГ с европейских терминалов составили 10,65 млрд кубометров. Этот показатель на 6% ниже, чем в декабре, и на равное количество процентных пунктов меньше к прошлому году. Он достиг минимума с октября 2023 года.

При этом отбор из ПХГ забрал на себя почти половину среди всех источников получения газа Европой в 2024 году, оказавшись на первом месте, его доля составила 41%. На второй строчке с долей в 23% оказался СПГ, а на третьем с 19% — поставки из Северного моря, на которые в основном приходится газ из Норвегии.

В то же время доля поставок газа по восточному направлению, к которому относятся российский газ, поставки газа Украины и отбор европейскими компаниями своего газа из украинских ПХГ, составила 7,2%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения президента США Джо Байдена приостановить согласование новых контрактов о поставках газа за рубеж.