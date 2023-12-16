Стало известно о решении генштаба ВСУ перенести новое контрнаступления Bild: командование ВСУ решило изменить стратегию и отложить наступление

Фото: МО Украины

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) решил изменить стратегию и отложить новое контрнаступление, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники. По его сведениям, украинские военачальники планируют сначала нанести как можно больший урон живой силе ВС России, сократив при этом до минимума собственные потери.

Наша цель — достижение наиболее положительного соотношения потерь. При соотношении 10 к 1 в нашу пользу мы продолжим [обороняться], при отношении один к одному мы отступаем, — цитирует издание одного из украинских военных.

Еще один украинский военный отметил, что сейчас для ВСУ нее является основной задачей удержание позиций. В приоритете сохранение как можно большего числа солдат в строю.

Один из западных военных советников пояснил изданию, что ВСУ избирает тактику контролируемого отступления с боем. В генштабе рассчитывают на то, что «российское наступление захлебнется», и тогда ВСУ смогут перехватить инициативу. Ожидается, что к этому времени Киев получит от западных партнеров крылатые ракеты ATACMS или Taurus, самолеты F-16 или JAS 39.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет помогать ВСУ в разработке новой стратегии наступления. В Вашингтоне настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накопление сил в течение года.