Стало известно о решении Финляндии по открытию границ России Ilta-Sanonat: Финляндии оставит закрытой в феврале границу с Россией

Власти Финляндии не планируют в феврале открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, сообщила местная газета Ilta-Sanonat со ссылкой на источники в правительстве. По ее информации, в Хельсинки не нашли долгосрочного решения проблемы с нелегальной миграцией на рубеже стран.

По данным Ilta-Sanomat, правительство еще не решило, прекратит ли Финляндия рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу. <...> Постоянного или долгосрочного решения проблемы на границе еще нет, и правительство не уверено, что оно может быть найдено, — сказано в материале.

Как передает издание, если финское правительство примет решение закрыть границу, то необходимо будет создать новую интерпретацию международных конвенций по правам человека. Источник в Хельсинки подчеркнул, что властям не придется принимать отдельный закон, позволяющий «навечно» оставить границу закрытой.