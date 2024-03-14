Стало известно о решении Бундестага по поставкам Taurus на Украину Бундестаг снова отклонил поставку крылатых ракет Taurus на Украину

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Ракета Taurus

Большая часть депутатов Бундестага проголосовала против резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, вновь предложившего отправить ракеты Taurus на Украину, сообщает Der Spiegel. По информации журнала, из 690 присутствовавших парламентариев 190 поддержали инициативу, 495 проголосовали против, еще пять воздержались.

Парламент большинством голосов проголосовал против соответствующего предложения Союза. При поданных 690 голосах поименно 190 парламентариев поддержали предложение, 495 проголосовали против, пять воздержались. Во фракции Союза 197 депутатов, — говорится в публикации.

Таким образом в коалиции поддержали позицию канцлера Германии Олафа Шольца. Газета напомнила, что он неоднократно категорически отказывался от поставки ракет Taurus украинской армии.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине такие типы вооружений, для применения которых потребуется присутствие немецких солдат. Канцлер подчеркнул, что для него это черта, которую он «не хочет переступать».

До этого политолог Александр Рар предположил, что Олаф Шольц не изменит свою позицию по ракетам Taurus, несмотря на оказывающееся давление. Однако, по его словам, в коалиции политика наблюдается раскол по этому вопросу.