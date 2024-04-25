Стало известно о рекордном оттоке людей из Харькова Ганчев: около 40% населения уехало из Харькова с начала СВО

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С февраля 2022 года из Харькова уехало около 40% населения, сообщил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, до начала СВО в городе проживало около 2 миллионов человек.

Ганчев отметил, что в настоящее время в Харькове осталось примерно 1,2–1,3 миллиона жителей. До февраля 2022 года город обладал серьезным научно-техническим потенциалом и сюда часто приезжали по обмену опытом, подчеркнул он.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что город больше не способен генерировать электроэнергию. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры. Он напомнил, что в результате ударов в Харькове не осталось рабочих трансформаторных подстанций и ТЭС.

Кроме того, Терехов заявил о повреждении газопровода в Шевченковском районе Харькова. По словам главы города, в результате во всем районе было отключено газоснабжение.

До этого координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по Харькову. Он заявил о повреждении общежития, где находились украинские военные. Минобороны России данную информацию не комментировало.