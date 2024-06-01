Стало известно о реакции Зеленского на зеленый свет от Байдена Politico: Киев разочарован частичным снятием запрета на удары оружием США по РФ

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация испытали разочарование в связи с частичным снятием запрета со стороны США на нанесение ударов американским оружием по территории России, пишет Politico со ссылкой на двух человек, близких к офису украинского лидера. По данным издания, 1 июня он примет участие в форуме «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре, где обсудит этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Два человека, близких к администрации Зеленского, сказали, что в Киеве испытывают некоторое разочарование по поводу того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия, — говорится в публикации.

Как пишет Politico, после того как США решили частично снять запрет на удары американским оружием по территории России, возникает вопрос, даст ли Вашингтон «больше свободы» Киеву в этом направлении. Издание отмечает, что другие страны, также снявшие запрет на удары по РФ, не делали таких географических ограничений.

Представитель Пентагона ранее подтвердил, что США разрешили Украине использовать против России поставленное ими оружие. Украинские войска смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не исключает возможности расширения дальности ударов американским оружием по территории России. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следовать текущему курсу по Украине. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.