Стало известно о реакции Парижа на случай со стулом, Макроном и Трампом Филиппо сообщил о панике в Париже после инцидента с Трампом и Макроном

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В Елисейском дворце началась паника из-за инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом в Ватикане, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Сам Филиппо считает, что если американский лидер действительно не допустил французского коллегу до разговора, то правильно сделал.

В Елисейском дворце царит паника, — написал он.

Речь идет о недавнем случае: во время встречи Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в Риме изначально поставили три стула. Однако затем Трамп что-то негромко сказал подошедшему Макрону, после чего один из стульев убрали. В прессе решили, что Трамп велел политику не вмешиваться в приватный разговор. Это подтвердил эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, по его словам, хозяин Белого дома сообщил Макрону, что ему не следует здесь находиться.

Позднее источники The Telegraph опровергли эти сведения. Они уточнили, что никто не выгонял главу Франции с переговоров, а стул предназначался для переводчика, в котором отпала необходимость, поскольку диалог перешел в плоскость тет-а-тет.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил уверенность, что Макрон должен уйти в отставку после унижений от американского лидера. Глава государства «подорвал доверие», когда его фактически проигнорировали на переговорах, пояснил он.