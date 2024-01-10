Стало известно, сколько населенных пунктов обесточены на Украине На Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 500 населенных пунктов

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Отключения электроэнергии из-за непогоды сохраняются в 523 населенных пунктах Украины, сообщило Министерство энергетики. Днем ранее в стране были обесточены 1025 городов и сел.

Из-за непогоды — шквальный ветер, обледенение линий, падение опор и гололед — остаются обесточенными 523 населенных пункта, — говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области обесточены 186 населенных пунктов, в Кировоградской — 107, в Николаевской — 99, в Одесской — 97. Кроме того, отключения фиксируют в Сумской и Черниговской областях, а также районах Запорожской области, остающихся под контролем Украины.

Также сообщалось, что Украина в эти дни импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии. В отдельные часы максимальная мощность достигает 467 МВт.

8 января национальная компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой экономить свет из-за роста потребления электроэнергии в стране. Отмечается, что уровень потребления электричества на 13,4% превысил показатель пятницы, 5 января.

В компании сообщили, что одной из причин роста потребления электричества стало похолодание во всех областях страны. В то же время в южном регионе продолжается восстановление электроснабжения населения, которое было обесточено из-за непогоды.