Стало известно о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления FT: США из-за неудачного контрнаступления ВСУ готовятся к войне на истощение

Фото: МО Украины

У Киева и Вашингтона возникли разногласия из-за контрнаступления ВСУ, сообщает Financial Times. По данным газеты, на фоне неудач Украины в США готовы рассмотреть вариант «войны на истощение».

В FT отметили, что Белый дом попросил Киев «не избегать риска» и пустить в ход свои резервы на южном направлении. Американцы также выступали за то, чтобы Украина не сосредотачивала военных на восточном направлении, но в конечном счете именно туда, как отмечается, были направлены лучшие украинские подразделения.

Ветеран американской разведки Скотт Риттер заявлял, что конфликт на Украине находится в финальной стадии. По его мнению, ВСУ практически утратили боевой потенциал и не в состоянии двигаться вперед.

Экс-разведчик отметил значительные успехи российских войск на Купянском направлении. Кроме того, он напомнил о словах главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена по поводу уступки Украиной территорий ради членства в Альянсе. По его мнению, это также может говорить о переходе конфликта в заключительную стадию.

Ранее Риттер заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось и изменить этот исход невозможно. Он отметил, что ВСУ не удается даже приблизиться к первой линии обороны российских войск. При этом ВС РФ перехватывают инициативу и начинают постепенно наступать на разных направлениях. Экс-разведчик США указал также на огромные потери ВСУ в ходе наступления.