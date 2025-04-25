Стало известно о разногласиях ЕС, Украины и США по мирному урегулированию ЕС и Украина отклонили часть предложений США по урегулированию конфликта

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Украина и страны Европейского союза отклонили ряд предложений США, направленных на прекращение вооруженного конфликта с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, среди несогласованных пунктов — подходы к решению территориального вопроса, снятию санкций с РФ, а также будущие гарантии безопасности.

Украинские и европейские официальные лица на этой неделе отклонили некоторые предложения США о том, как положить конец [конфликту], — говорится в публикации.

По информации Reuters, представители Киева и Брюсселя в ответ выдвинули собственные инициативы. Они затронули сразу несколько направлений. Отдельное внимание стороны уделили вопросам оборонной стратегии Украины. В частности, обсуждались потенциальные гарантии безопасности и численность ВСУ в условиях возможного прекращения боевых действий.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе из переговоров по российско-украинскому конфликту может быть поднят через две недели. При этом он по-прежнему надеется на успех миссии и настоял на заключении сделки. В свою очередь журналисты спросили у главы Белого дома о прекращении поставок оружия и разведывательной информации Киеву в случае выхода США из переговоров — Трампу хотелось бы «никогда не отвечать» на этот вопрос.