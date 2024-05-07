Стало известно о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина Spiegel: в ЕС случился раскол среди стран-членов из-за инаугурации Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Евросоюзе произошел раскол среди членов политического блока по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации президента России Владимира Путина, пишет немецкое издание Spiegel. По его информации, некоторые страны намерены отправить своих представителей на церемонию, а другие категорически выступают против этого.

Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России, — говорится в сообщении.

Среди стран, которые планируют отправить на церемонию своих представителей, значатся Франция, Венгрия и Словакия. Как пишут авторы материала, эти страны намерены «сохранить каналы связи открытыми». При этом Германия и ряд многих других стран объединения считают присутствие своих представителей на инаугурации нецелесообразным ввиду сложных отношений с Москвой.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в инаугурации Путина. Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что намерение премьер-министра Армении не приезжать на инаугурацию президента России 7 мая не украшает отношения двух стран.

Пятая инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. После обработки 100% бюллетеней в марте Путин набрал рекордные 87,28% голосов. Российские телеканалы выделили час на инаугурацию президента. В 2018 году мероприятие продлилось примерно 48 минут.