Стало известно о ракетном ударе ВС России по подкреплению ВСУ в ДНР ТАСС: ВС России нанесли удар по ж/д составу с подкреплением ВСУ в Константиновке

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу с подкреплением Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, находящегося под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, также были поражены несколько скоплений пехоты украинской армии. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ракетный удар по ж/д составу с войсками, в котором двигались резервы противника из Константиновки в Дружковку, — заявил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ВС РФ нанесли удар по городу Стрый во Львовской области, где расположены военный аэродром и крупный железнодорожный узел. В населенном пункте украинские военные также готовят базу для развертывания истребителей F-16. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Накануне российская армия уничтожила склад тяжелых беспилотников ВСУ в Запорожье. Кроме этого, был ликвидирован расположенный в том же районе цех по производству дронов. Как подчеркнули в Минобороны, удар был нанесен с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».