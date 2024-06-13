Стало известно о ракетном ударе ВС России по Николаеву Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву, передает РИА Новости. По его данным, после удара по военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада с взрывчатыми веществами.

Желтый дым — это уже говорит о многом. Жду дополнительных сведений о прилете. Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения конкретики у меня нет, — рассказал Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил о подрыве грузовика, который перевозил ракеты западного производства. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.