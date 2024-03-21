Стало известно о ракетном ударе по машиностроительному заводу на Украине Член подполья в Николаеве Лебедев: завод «Зоря» — «Машпроект» поражен ударом

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Машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» в украинском Николаеве попал под ракетный удар, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Какие повреждения получило предприятие, собеседник агентства не уточнил. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

«Зоря» — «Машпроект». Точно туда есть прилет. Была детонация сильная. Над городом четкий запах гари, — сказал он.

Украинское издание «Общественное» ранее сообщило, что несколько новых взрывов произошло в Киеве. По его данным, это уже третья серия взрывов за последнее время. Городская военная администрация уведомила о работе систем противовоздушной обороны и сообщила про повреждения ряда зданий, жителей призвали спрятаться. Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что в Киеве пострадали от прилетов два предприятия в Подольском районе города. Других подробностей глава города не привел.

По данным «Зеркала недели», на фоне работы ПВО взрывы также произошли на территории Житомирской области Украины. Подробности не приводятся. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее отменили в 07:10 мск.

Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы страны нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».