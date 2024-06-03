Стало известно о ракетном ударе по базе ВСУ в Змиеве «Военный осведомитель»: более 200 бойцов ВСУ погибли при ударе в Змиеве

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что более 200 украинских военных погибли или получили ранения при ракетном ударе по базе ВСУ в Змиеве. По данным канала, удары были нанесены российскими комплексами «Искандер-М». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал отмечает, что эту базу ВСУ использовали как пункт временной дислокации, там могли находиться порядка 300 солдат и наемников.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Координатор подполья уточнил, что группу ВСУ должны были перебросить на усиление под Волчанск. По его словам, российская армия сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта благодаря своевременной работе сопротивления.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли несколько ударов по винзаводу «Оливия» в поселке городского типа Парутино в Николаевской области. По его словам, там базировались ВСУ. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.